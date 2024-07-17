В Ижевске мужчина сбросил 11-летнюю девочку с 17 этажа

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Возбуждено уголовное дело.

В Ижевске 25-летний мужчина сбросил 11-летнюю девочку с высоты 17 этажа и наложил на себя руки. Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Убийство малолетнего».

«На место происшествия выехали следователи-криминалисты СК, проводится его осмотр, принимаются меры к установлению обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Тела обнаружили возле жилого комплекса с характерными повреждениями для падения с высоты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Перми, которая оставила чемодан с телом девятилетнего сына у мусорного бака, в ходе допроса признала вину в убийстве. Чемодан с телом ребенка обнаружили 12 июля. Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали, как женщина оставила его у мусорного бака. У погибшего были диагностированы признаки насильственной смерти, колото-резаные раны тела. Следствие установило, что к гибели несовершеннолетнего может быть причастна его родная мать.