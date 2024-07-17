LCI: ВСУ теряют позиции у Торецка и жалуются на плохое качество снарядов

Фото: Reuters / Stringer

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Современные боеприпасы НАТО, как оказалось, значительно уступают по качеству произведенным в СССР.

Переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) странами Запада снаряды уступают по качеству советским боеприпасам. Об этом сообщает французский телеканал LCI, пообщавшийся с украинскими боевиками.

Так, один из артиллеристов ВСУ пожаловался, что недавно поступившие к ним 152-миллиметровые снаряды менее эффективны, чем те, что были произведены в СССР.

Например, во время одного из выстрелов в стволе орудия застряла гильза. Это произошло оттого, что западные снаряды изготовлены из менее качественных материалов, уверен боевик.

«Это новые снаряды. Предыдущие справлялись со своей работой нормально, а у этих пластиковые цоколи», — пояснил он.

Также боевики пожаловались на потери позиций под Торецком в Донецкой народной республике (ДНР) из-за предпринятой командованием ВСУ ротации войск. В сюжете говорится, что новые украинские подразделения плохо знакомы с территорией и не могут выполнять боевые задачи, чем успешно пользуется российская армия. Французские журналисты отметили, что россияне находятся уже всего в нескольких километрах от города.

Накануне стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский поручил организовать проверку в 59-й отдельной мотопехотной бригаде после больших потерь личного состава.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение десяти украинским бригадам, в том числе 59-й отдельной мотопехотной. В результате было ликвидировано до 355 боевиков ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине пожаловались на подорожание в шесть раз оружия, которое Киеву приходиться закупать на рынке из-за недостаточных поставок западными партнерами.