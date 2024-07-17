Не здороваться, даже глаза не поднимать: коллеги Тимоти Шаламе рассказали о его токсичности

Фото: www.globallookpress.com / Lee Jae-Won

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«Золотой мальчик Голливуда» скрывает ужасный характер под маской безобидного милашки.

Актер Тимоти Шаламе, которого прозвали «золотым мальчиком Голливуда», является не таким милым человеком, хоть его и привыкли считать таким миллионы поклонниц по всему свету. Члены съемочной группы новой картины актера рассказали изданию DailyMail, что Шаламе — очень неприятный и токсичный человек.

«Шаламе был гиперпараноиком. Нам не разрешалось встречаться с ним взглядом или представляться», — утверждали работники.

Например, актер грубо повел себя с младшим помощником продюсера. Когда девушка решила сфотографировать солнечное затмение в кадре случайно оказался Тимоти, это привело «золотого мальчика» в ярость и он потребовал у охранника удалить все фотографии.

После этого Шаламе заставил продюсеров фильма отправить всему актерскому составу и съемочной группе электронное письмо, в котором указывалось, что всем запрещается использовать мобильные телефоны рядом с актером.

Это создавало трудности в работе над фильмом.

Кроме того, Тимоти Шаламе с негативом относился к работникам площадки, которые помогали настроить свет до начала съемок. Коллеги Тимоти утверждали, что ему было «наплевать на всех, кроме себя».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что фигура бизнесвумен и модели Кайли Дженнер вызвала большой шквал обсуждения после ее фотографии в личном блоге. Поклонники подозревают, что она стала слишком худой.