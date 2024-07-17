«Крупный долг»: какой срок грозит Ивлеевой за неуплату налогов

Адвокат Мухаметзянов: Ивлеевой грозит три года заключения за неуплату налогов

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Скандальный блогер и телеведущая задолжала ФНС свыше 20 миллионов рублей.

Блогеру Анастасии Ивлеевой может грозить до трех лет лишения свободы, если она не погасит налоговую задолженность в размере почти 21 миллиона рублей. Об этом изданию «Страсти» заявил адвокат Ильдар Мухаметзянов.

«Это крупный размер задолженности, поэтому ей грозит уголовная ответственность по статье 198 УК РФ за уклонение от уплаты налогов и наказание до трех лет лишения свободы», — сказал он.

Ранее в этот день стало известно, что Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) почти 21 миллион рублей. Причем это в два раза больше той суммы, которая числилась за блогером всего несколько недель назад.

Знаменитость не может погасить долги уже несколько месяцев, а ее долг продолжает стремительно расти. По всей видимости, к задолженности прибавляются штрафы за уклонение от уплаты налогов.

Месяцем ранее ФНС заблокировала счета Ивлеевой. Деятельность ряда компаний, где звезда была учредителем, приостановлена, часть других проходят процедуру банкротства.

Проблемы начались у Ивлеевой после скандальной «голой вечеринки», на которой она выступила организатором. Некоторые из звездных участников мероприятия до сих пор не могут восстановить пошатнувшуюся репутацию и прийти в себя после шквала критики от россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФНС заблокировала счета Анастасии Ивлеевой за долг в 11 миллионов рублей.