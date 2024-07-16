Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Глава МИД РФ заявил, что на Евразийском континенте формируется архитектура подлинно равной и неделимой безопасности.

Россия готова к поиску баланса интересов для мирного урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в Совете Безопасности (СБ) ООН, который Россия с 1 июля возглавила на месяц.

«При согласовании взаимных гарантий и договоренностей придется учитывать и новые геостратегические реалии на Евразийском континенте, где формируется общеконтинентальная архитектура подлинно равной и неделимой безопасности. Европа рискует отстать от этого объективного исторического процесса. Мы к поиску баланса интересов готовы», — сказал Лавров.

Он отметил, что для мирного завершения конфликта Россия предлагает устранить его первопричины. Урегулирование, по словам Лаврова, должно включать в себя снятие исходящих от Запада угроз для России.

Накануне стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил главам стран-членов Европейского союза план урегулирования конфликта на Украине по итогам своей миссии в Россию, Китай и США. Об этом сообщил его политический директор Балаш Орбан.

По его словам, Венгрия адекватно оценивает сложившуюся ситуацию на Украине, поэтому план основан на реальных целях по стабилизации положения. При этом помощник Орбана подчеркнул, что сегодня только Будапешт может вести переговоры со всеми сторонами конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент* Украины Владимир Зеленский заявил об участии России во втором мирном саммите по украинскому конфликту, который планируется осенью.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.