Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Правящий режим Украины продолжает сознательно наращивать риск социального взрыва в стране.

Украинский кабмин намерен до 2028 года заморозить такие ключевые социальные стандарты, как прожиточный минимум и минимальная зарплата. Эта инициатива, зафиксированная в Бюджетной декларации на 2025−2027 годы, может иметь роковые последствия для украинского общества, особенно для его незащищенных слоев. Об этом пишет EADaily.

Издание отмечает, что уже сейчас размер прожиточного минимума (2 920 гривен — 71 доллар) и минимальной зарплаты (8 000 гривен — 195 долларов) на Украине выглядят крайне цинично, поскольку их едва хватает на самый дешевый «борщевой набор» и покрытие непомерных коммунальных тарифов.

Инициатива кабмина встревожила даже депутатов Верховной рады, где назвали такой шаг «чрезмерно жесткой мерой», особенно в условиях «ускорения инфляции».

Больше всего нардепов беспокоит, что в таких условиях практически невыполнимой выглядит задача возвращения из-за границы сбежавших от мобилизации и войны украинцев. Кроме того, еще больше возрастает риск социального взрыва, учитывая, что за скорейший мир на Украине выступает все больше граждан, в том числе и «национал-сознательных».

Издание отмечает, что до украинцев стали доходить глубинные корыстные мотивы действий киевского режима. Волна недовольства в стране продолжает разрастаться, что выражается в противостоянии, порой уже вооруженном, с ТЦК, а также в огромной массе гневных высказываний пользователей соцсетей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев лишил государственных выплат почти 300 тысяч украинских переселенцев по требованию западных партнеров.