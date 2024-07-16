Приплыли: в России могут ввести штрафы для сапсерферов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Владимир Бланк; 5-tv.ru

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Неумелые маневры на воде часто мешают судоходству и работе спасателей, а также могут стоить собственной жизни.

В России могут появиться новые штрафы для сапсерферов. С такой инициативой выступили в Госдуме. Слишком часто неумелые маневры на воде заканчиваются трагедиями. Причем рискуют не только своими жизнями, люди на досках создают опасные ситуации для судов и мешают работе спасателей.

И сделать с этим ничего не могут. Нет четких правил, а сами сапы пока — скорее спортивный инвентарь, поэтому требования к их использованию минимальны.

Подробности рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Каждые пять минут нужно смотреть на берег. Ориентироваться, куда относит течение, которое бывает очень разное. Не нужно выходить в море в нетрезвом состоянии. А ведь кажется так легко — встать на доску уйти в море.

Самый доступный вид летней активности на воде — сапбординг становится все популярнее. Но с июня этого года утонули больше 1300 россиян, то есть по 30 человек в день. Среди них и десятки тех, кто хотел покататься, не зная правил.

«Как не крутите, это — вода. Разное может случиться. Ветер быстро налетит. Можно упасть с доски», — объясняет организатор прогулок на сапах Егор Сафонов.

В Черном море сапбордиста унесло течением на два километра от берега. Спасали с помощью вертолета. Двое подростков едва не утонули в Челябинской области. А еще сразу 11 унесенных ветром туристов, которые решили покататься ночью. Ежегодно в России продается около 50 тысяч сапбордов.

«Некоторые люди, покупая сап на AliExpress, они не знают правил. Надо просто рассказывать», — считает основатель школы катания на сапбордах Дмитрий Клиновский.

Самое распространенное нарушение — отсутствие жилета. Например, группа людей, все взрослые — без спасательного снаряжения. Мимо проносится одна лодка, вторая, третья. И еще секунду назад идеально ровная гладь воды покрывается волнами. И держать равновесие становится сложно.

Трагедии на воде, рассказывают инструкторы, часто происходят там, где сапы сдаются в аренду в необорудованных для купания местах, где спасатели даже не предусмотрены.

До сих пор не определен статус сапбордов. По внешнему виду — это, кончено, спортивный инвентарь, потому что надувная доска. Но в аренду они зачастую сдаются как лодки, то есть как полноценное плавсредство. А ведь такие любители сапсерфинга без знаний акватории мешают и спасателям, и движению катеров и теплоходов.

В Госдуме сейчас зреет инициатива отрегулировать, как и в случае с теми же электросамокатами, всю эту сферу. И возможно, скоро сапборды будут приравнены к плавсредствам.

«И проблема такая: они могут просто залететь под лодку, отвлекся ненадолго — движение плотное, особенно летом сейчас. Им-то как бы все равно, три секунды и в раю», — говорит капитан яхты Андрей Шубин.

Пожалуй, лучше всего ситуация с сапами отрегулирована сейчас в Петерубрге. В Фонтанке, Мойке, канале Грибоедова на сапах можно кататься всего три часа в стуки — с пяти до восьми утра. В остальное время — только там, нет активного судоходства.

Сейчас, пока сап считается просто спортинвентарем, к его использованию минимальные требования. Сдающие доски в аренду предприниматели должны проводить инструктаж по безопасности. Объяснять, что само тело человека из-за положения стоя или сидя становится парусом, и им тоже нужно уметь управлять. Но это в теории. И так происходит далеко не всегда. И не везде.

«Введение каких-либо правил направлено на обеспечение безопасности. Это одна из задач государства и законодательства — создавать правила и обеспечивать безопасность для граждан для населения. И введение каких-либо правил, регулирующих эту сферу, не помешает», — уверен юрист Дмитрий Григорьев.

Сапбординг — действительно несложный вид спорта, он одинаково полезен и подходит молодым, и пожилым людям. Главное, помнить о правилах безопасности. А их очень мало: выходить на воду в жилете, не забывать про страховочный крепеж на ногу, следить за ветром, не плавать во время грозы и под влиянием алкоголя, не мешать судоходству. И тогда прогулка оставит только приятные впечатления.