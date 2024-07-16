В Москве произошло массовое отравление шаурмой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; 5-tv.ru
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В больницы обратились по меньшей мере 17 человек. В каком они состоянии?
Новый случай массового отравления в Москве. На этот раз во всем винят фаст-фуд. С жалобами к медикам обратились не менее 17 человек. Все они ели шаурму.
По последней информации, госпитализировано 14 человек. Предварительный диагноз как под копирку — резкое ухудшение самочувствия вызвала кишечная инфекция сальмонеллез, как заявили в Следственном комитете.
Под подозрение попали три точки. Владельца одной из них удалось разыскать. Расследованием также занялся Роспотребнадзор.
Ранее 5-tv.ru писал, как не подхватить ротавирусную инфекцию летом.