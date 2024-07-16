Лайфхак для дачников: как избавиться от ос на участке подручными средствами

Фото: www.globallookpress.com / Konrad Wothe

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Спровадить непрошенных гостей можно несколькими способами.

Осы — одни из самых надоедливых и опасных насекомых. Их укусы не только болезненны, но и смертельно опасны. Особенно, если у вас есть на них аллергия. Агроном Василий Яковлев в беседе с изданием aif.ru рассказал, как избавиться от них на вашем дачном участке.

Так, в первую очередь, необходимо локализовать места обитания насекомых, а именно их гнезда. Чтобы уничтожить всю популяцию, дезинсекторы дожидаются, пока все осы уснут. Так они не упустят ни одно насекомое.

Если же гнездо находится вне зоны вашей досягаемости или же вы попросту не можете его найти, то попробуйте воспользоваться специальными средствами — инсектицидами. Их нужно использовать с умом — простое опрыскивание сада может оказаться неэффективным и вредным для вашего собственного здоровья.

«Лучше сделать отравленную приманку: буквально несколько капель инсектицида, добавленных в мед, фруктовый сироп или другое подобное лакомство, сразу решат проблему. Осы любят сладкое и непременно попробуют приманку. Однако после того, как цель будет достигнута — приманку следует убрать, чтобы не навредить медоносным пчелам и птицам», — объясняет эксперт.

Если же химии под рукой нет — можно попробовать приготовить отраву для ос самостоятельно. Эти насекомые погибают от обычных дрожжей, поэтому дрожжевая паста с медом или вареньем станет отличной приманкой для надоедливых вредителей. Для дополнительного эффекта в смесь можно добавить борную кислоту, но не более пяти грамм на сто грамм пасты.

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