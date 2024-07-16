Фото: www.globallookpress.com / Harald Tittel

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Такую награду бойцы уже получают за ликвидированные танки на Украине.

Российским бойцам готовы выплатить щедрое вознаграждение за первые сбитые истребители F-15 и F-16 производства США. Уничтожение последующих самолетов тоже будет поощряться. Об этом заявил заместитель исполнительного директора компании «ФОРЭС» Илья Потанин.

«Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 миллионов рублей», — приводит его слова пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Потанин также добавил, что 16 июля состоялась седьмая по счету выплата за уничтожение танков НАТО на авдеевском направлении в зоне спецоперации. В частности, российские бойцы получили деньги за ликвидацию порядка 17 Abrams и Leopard. За каждую единицу боевой машины выплачено по 500 тысяч рублей.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ходе саммита НАТО в Вашингтоне Украина добивалась трех вещей: гарантий вступления в НАТО, 120 истребителей F-16 и чтобы натовское ПВО с территории Польши и Румынии закрыло западные области Украины. Но не получили ничего из этого — в НАТО не взяли, зонтик не раскрылся, а самолетов будет не 120, а шесть в ближайшие месяцы или 20 до конца 2024 года.