Жену Канье Уэста могут посадить в тюрьму из-за откровенного наряда

Фото: www.globallookpress.com / Spada

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На сколько Бьянка Цензори может отправиться за решетку?

Супругу рэпера Канье Уэста — Бьянка Цензори — может попасть в тюрьму на несколько месяцев из-за прогулки в откровенном наряде по Лос-Анджелесу. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Журналистам стало известно, что супруга рэпера может провести за решеткой около шести месяцев. Она была замечена в прозрачной кофте без бюстгальтера и кепке.

Согласно закону штата Калифорния, намеренное обнажение в общественном месте карается по всей строгости закона — оно считается преступлением.

Первый подобный случай со стороны нарушителя могут расценить как мелкое хулиганство, однако все может быть гораздо хуже. В частности, максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до шести месяцев, штраф вплоть до одного миллиона долларов или добавление в реестр лиц, совершивших преступление сексуального характера.

Однако это не первый ее выход в откровенном наряде в Лос-Анжелесе. До этого она показала себя во всей красе — в прозрачном топе без нижнего белья в марте.

Стоит упомянуть, Цензори до этого решила пройтись по Парижу в колготках и без нижнего белья, шокировав проходящих мимо французов. Причем на этом она не остановилась, и уже через месяц прошлась по нервам итальянцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что после откровенного инцидента жены Канье Уэста в Лос-Анжеле в апреле этого года Бьянка Цензори решила все же сменить свой откровенный стиль. Подобный волевой шаг со стороны женщины впоследствии не удержал ее снова вернуться в Европу.