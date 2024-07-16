Как снежный ком: Ивлеева задолжала налоговой почти 21 миллион рублей

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Блогер уже несколько месяцев не может избавиться от долгов.

Блогер Анастасия Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 20 миллионов и 937 тысяч рублей. Эти данные имеются в распоряжении 5-tv.ru.

Согласно имеющейся информации, это в два раза больше той суммы, которая была у экс-ведущей «Орла и решки» лишь несколько недель назад.

Звезда не может выплатить деньги уже несколько месяцев, а ее долг все продолжает расти. При этом к задолженности, видимо, прибавляются и штрафы за уклонение от уплаты налогов.

Месяцем ранее ФНС заблокировала счета путешественницы, само решение было принято 4 июня. Ивлеева была учредителем нескольких компаний, деятельность некоторых приостановлена, другая часть находится в процессе признания банкротства.

Проблемы начали преследовать Ивлееву после той самой «голой вечеринки», куда приехали многие российские звезды. После этого на блогера и других популярных лиц обрушился шквал критики.

Ранее 5-tv.ru писал, как Стас Барецкий дал серьезный совет Анастасии Ивлеевой по восстановлению своей репутации и бизнеса.