Росфинмониторинг назвал причастных в теракту в «Крокусе»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Трагедия, произошедшая 22 марта, забрала жизни 145 человек.

Интернациональная группировка причастна к организации теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе заседания комитета по бюджету и финансовым рынкам в Совете Федерации.

«Это представители центральноазиатских стран, европейских стран, и россиян там очень много», — сказал он.

При этом Чиханчин не стал разглашать подробности, ведь расследование по уголовному делу о теракте в «Крокусе» продолжается.

Теракт в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, который привел к обрушению части конструкций.

По последним данным, число погибших составило 145 человек, пострадавших — 551.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье решили вопрос о создании мемориала в память о жертвах теракта в «Крокусе». Также губернатор региона Андрей Воробьев высказался о контактах с пострадавшими в трагедии семьями.