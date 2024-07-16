Серьезные патологии: какие страшные диагнозы скрываются за повышенной потливостью
Терапевт Дельманова: чрезмерная потливость может быть симптомом рака и диабета
Фото: www.globallookpress.com / Rosseforp
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Речь может идти даже о смертельном заболевании.
Повышенное потоотделение может говорить о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала терапевт Сабина Дельманова.
По ее словам, речь идет о вторичном гипергидрозе, который зачастую является симптомом различных заболеваний.
«Вторичный гипергидроз развивается на фоне серьезных патологий (ожирение, подагра, ревматоидный артрит, сахарный диабет, рак, проблемы с сердцем, инфекции), приема лекарств или физиологических состояний: беременности или менопаузы», — объясняет эксперт.
Дельманова отмечает, что пациентов со вторичным гипергидрозом может также беспокоить чрезмерная ночная потливость. Кроме того, сопутствующими признаками перечисленных серьезных недугов могут быть давление в груди, тошнота, рвота и неестественная худоба. В случае появления подобных симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу и пройти комплексное обследование.
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