Серьезные патологии: какие страшные диагнозы скрываются за повышенной потливостью

Терапевт Дельманова: чрезмерная потливость может быть симптомом рака и диабета

Фото: www.globallookpress.com / Rosseforp

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Речь может идти даже о смертельном заболевании.

Повышенное потоотделение может говорить о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала терапевт Сабина Дельманова.

По ее словам, речь идет о вторичном гипергидрозе, который зачастую является симптомом различных заболеваний.

«Вторичный гипергидроз развивается на фоне серьезных патологий (ожирение, подагра, ревматоидный артрит, сахарный диабет, рак, проблемы с сердцем, инфекции), приема лекарств или физиологических состояний: беременности или менопаузы», — объясняет эксперт.

Дельманова отмечает, что пациентов со вторичным гипергидрозом может также беспокоить чрезмерная ночная потливость. Кроме того, сопутствующими признаками перечисленных серьезных недугов могут быть давление в груди, тошнота, рвота и неестественная худоба. В случае появления подобных симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу и пройти комплексное обследование.

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