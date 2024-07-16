Машина в один клик: онлайн-автосалон обманул россиян на миллионы, обещая иномарки из Китая

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

От действий злоумышленников пострадали жители семи регионов РФ.

Клиенты онлайн-автосалона так и не дождались своих машин, дилеры скрылись с деньгами. По самым скромным оценкам, жителей семи регионов России обманули на 20 миллионов рублей.

Ущерб на деле может быть еще больше: есть те, кто до сих пор не в курсе действий мошенников и все еще надеются получить новый автомобиль. С пострадавшими встретился корреспондент «Известий» Михаил Емелин.

Вместо того чтобы ездить на новом кроссовере, Гончаровы вынуждены ходить на допросы к следователям. Представитель онлайн-автосалона пообещал им привезти из Китая легковушку, а в итоге бесследно исчез вместе с полутора миллионами, которые семья перевела за иномарку. Машина так и осталась в мечтах и на снимках в телефоне.

«Супруг начинает пересылать ему первоначальную сумму за то, чтобы он вообще нашел эту машину. Он находит машину, говорит: „Есть, вам, повезло, вот она, есть в наличии“. Он присылает видео: китайская девочка показывает, ходит вокруг машины, внутри показывает. Только мы пересылаем практически всю сумму уже, человек пропадает», — рассказывает пострадавшая Татьяна Гончарова.

Сомнения подтвердились, когда клиенты приехали в офис компании — Гончаровы уткнулись в закрытую дверь. Удивило и то, что по документам автосалон находился в небольшом помещении старой казанской пятиэтажки.

Ущерб уже превысил 20 миллионов рублей. Мошенники обманули клиентов в семи регионах. И это только те, кто написал заявление в полицию. Остальные, возможно, до сих пор ждут китайские иномарки и не догадываются об афере.

Абай Избасов прежде, чем перевести деньги, тщательно изучил досье автокомпании. Оснований не доверять — не было.

«Посмотрел отзывы. Что компания реально существующая, что данный бренд ООО „Автологистика“ существовал с 2018 года. Они вроде просто купили фирму, та, которая действующая. Вроде бы проверенные люди. И даже брали у них эти машины», — говорит пострадавший Абай Избасов.

Действительно, фирма на рынке уже шесть лет. Первые три года приносила прибыль, но потом стала убыточной. Этой весной владелец компании сменился. «Автологистику» возглавил местный предприниматель Александр Хлянов. Но, как выяснило следствие, он числился руководителем лишь на бумаге. По факту занимались автосалоном другие. Они вели сайт, группы в социальных сетях, продавали машины и заключали договоры, на которых стояло подпись Хлянова.

«Директор фирмы познакомился в клубе с молодым человеком, который предложил ему оформить на себя фирму, в последующим это фирма „Автологистика“. В суть работы данной фирмы не вникал, оформил фирму и передал управление данной фирмой этому человеку», — говорит начальник отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП 3 по городу Казань Ирина Федорова.

Как зовут реальных владельцев, Хлянов не знает. Якобы видел их всего пару раз. Толком ответить на этот же вопрос не могут и клиенты автосалона. Аферист представлялся Юрием, хотя в одном из мессенджеров записан Евгением, а в контактах у знакомых — Еленой.

Пока в деле есть лишь фотографии предполагаемых преступников. По словам пострадавших, именно эта парочка продавцов убеждала покупать китайские машины.

«Учредитель — очевидно, номинальное лицо. То есть поставленные лица, которые не придумали мошенническую схему, а просто за какую-то выгоду — ежемесячный платеж или еще что-то — стали генеральными директорами. Для них на самом деле предусмотрена статья 173 примечание два УК РФ, которая как раз-таки гласит о незаконном использовании документов», — объясняет адвокат Филипп Покровский.

Шанс найти подозреваемых есть. Судя по всему, они сворачивали свое дело в спешке. Забыли забрать часть вещей, на которых могут быть отпечатки пальцев. Возбуждено уголовное дело, но до финала пока далеко. Следователи отрабатывают разные версии. По одной из них мошенники могли покинуть страну.