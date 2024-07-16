Получить кредит на образование можно под 3% только в Сбербанке

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Размер займа кредитная организация определяет на основе стоимости, указанной в договоре с высшим учебным заведением. А что по условиям?

В России с 2010 года действует программа льготного кредитования для получения среднего или высшего образования. Процентная ставка такого кредита составляет 3%.

Право выдавать кредит на образование имеет только Сбербанк. Льготой можно пользоваться при оплате одного семестра, года или всего периода обучения в вузе или колледже.

Размер займа банк определяет на основе стоимости, указанной в договоре об оказании платных образовательных услуг. Выбранное учебное заведение должно иметь действующую лицензию и аккредитацию РФ. Срок выплаты может достигать 15 лет.

Льготный кредит на образование заемщик может оформить самостоятельно с 14 лет. Предоставление справки о доходах не является обязательным.

На сайте банка есть возможность произвести предварительный расчет ежемесячного платежа по кредиту. Условия кредита остаются действительными, если студент решит перевестись в другой вуз или взять академический отпуск. В случае отчисления, необходимо будет выплатить оставшуюся сумму на общих основаниях.

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