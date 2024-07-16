«Я перфекционист»: Доминик Джокер рассказал о своих комплексах и недостатках

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Хип-хоп исполнитель раскрыл, борьба над чем для него оказалась крайне сложной.

Певец Доминик Джокер признался, что ему крайне тяжело далась борьба с синдромом «я умею все». Именно из-за него звезда сильно комплексовал, но в итоге смог с ним справиться. Об этом музыкант рассказал корреспонденту 5-tv.ru во время второго дня фестиваля VK Fest 2024.

«С ним (синдромом. — Прим. ред.) пришлось бороться очень сложно, потому что я слишком рано выскочил на сцену, совершенно случайно выскочил на сцену. В школе, когда были популярны КВН, я его вел, потому что не дорос играть в него. Но я его вел и всем все очень нравилось», — поделился Джокер.

Певец признался, что тогда он рассказывал «очень глупые» анекдоты — это всех смешило. Музыкант напомнил и про прилипший к нему кусок туалетной бумаги, с которым звезда ходил «туда-сюда». Джокер также заявил, что он по своей натуре перфекционист, по мнению знаменитости, с этим нужно бороться в первую очередь.

«Я слишком долго делаю материал, слишком долго выбираю стратегию для выхода нового трека. Именно потому что я перфекционист», — сказал хип-хоп исполнитель.

Джокер подчеркнул, что над перфекционизмом особенно важно бороться в наше время, а с «нашей скоростью» производства музыки — это первостепенная задача.

Певец также затронул комплекс, к которому сам относился всегда спокойно — это его телосложение. При этом музыкант удивился тому, что у стюардесс и бортпроводников всякий раз возникало желание накормить его.

Фестиваль VK Fest 2024 открылся в начале месяца на несколько дней — он завершил свою программу в пяти городах России 15 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что думает Доминик Джокер о работе в мюзикле — он о нем не лучшего мнения.