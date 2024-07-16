Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasov

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Правоохранители установят все обстоятельства и причастных к преступлению лиц.

Сотрудники Следственного комитета России в ходе организованной проверки установят обстоятельства преступлений, за которые, как предполагается, ответственны украинские боевики. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства в Telegram-канале.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в сообщении.

В частности, расследоваться будут два случая с признаками преступления украинских боевиков. Так, первый из них — видео, опубликованное «азовцами»*. На кадрах боевики расстреливают военнослужащего ВС России.

Второй случай — ранение мирного жителя Донецкой народной республики (ДНР) в результате детонации взрывоопасного предмета. Случилось это, как передали органы исполнительной власти, в Шахтерском районе.

Расстрел российского военного боевиками «Азова» прокомментировали и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, те, кто это совершил — «фашисты», которых «надо уничтожать».

Ранее 5-tv.ru писал, что президент** Украины Владимир Зеленский увидел «позитивные сигналы» от Запада об ударах вглубь России.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

* — признан террористической организацией и запрещен в России

** — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.