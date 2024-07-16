«Катастрофа для Украины»: почему соратника Трампа от республиканцев назвали его клоном

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Что известно о вероятном будущем вице-президенте США Джей Ди Вэнсе?

Дональд Трамп минувшей ночью впервые после покушения появился на публике. Кандидат в президенты США прибыл на национальный съезд Республиканской партии в Милуоки и вышел на сцену перед делегатами с забинтованным ухом.

Как пишет The Washington Post, присутствовавшие скандировали «США» и слово «Борись!» во время его появления. При этом Трампа представили как «следующего президента Соединенных Штатов Америки».

Подробности рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Красная дорожка, музыкальное шоу и проникновенные речи со сцены. Первый день национального съезда республиканцев очень напоминал политическую церемонию Оскар. И в главной номинации конкурентов у экс-президента Трампа ожидаемо не оказалось.

«Официально! Дональд Джон Трамп, получивший большинство голосов делегатов съезда, был выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии», — заявил спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

А вот мужская роль второго плана до последнего оставалась интригой. Новым попутчиком Трампа на пути в Белый дом станет 39-летний сенатор Джей Ди Вэнс. И это уже заставило схватиться за голову европейскую прессу. Вэнс неоднократно критиковал выделение Украине военной помощи и заявлял, что Зеленскому придется пойти на территориальные уступки.

«Наша политика в отношении Украины не имеет смысла, я слушаю секретаря Блинкена, но что мы вообще собираемся делать дальше? Какая у нас финальная цель? Как долго это будет длиться? Пока президент не объяснит нам понятным языком, не думаю, что стоит выписывать им чеки», — заявлял Вэнс.

Для нынешней администрации Незалежной соратник Трампа и, вероятно, будущий вице-президент США стал костью в горле еще до вступления в должность. Вот другое резкое заявление Вэнса телеведущему Такеру Карлсону.

«Население страны сократилось с 40 миллионов человек до 28 миллионов человек. Куча мужчин в расцвете сил… Понимаете, мужчины в расцвете сил были убиты, ранены и искалечены. Они больше никогда не смогут жить. И это то, чего мы здесь достигли. Украина превратилась в заброшенное государство, которое станет постоянным клиентом бюджета США и НАТО», — подчеркивал Вэнс.

Заслуживает внимания и одно из первых заявлений Вэнса в интервью Fox News сразу же после официальной номинации на должность.

«Россия не стала бы вторгаться в Украину, будь Дональд Трамп президентом. С этим согласны все. Даже многие мои коллеги-демократы в частном порядке согласны с этим. Дело в том, что мы потратили 200 миллиардов долларов, в чем цель? Чего мы добиваемся?» — задается вопросом Вэнс.

Проглотить такое от второго человека в США чиновникам в Киеве будет болезненно. Неслучайно избрание кандидатом именно Вэнса за океаном уже нарекли «катастрофой для Украины».

«Один из высокопоставленных чиновников в ЕС, которому была предоставлена анонимность для того, чтобы он смог откровенно высказаться по этому вопросу, заявил, что назначение Вэнса стало катастрофой для Украины. И, соответственно, для Европейского союза, который поддержал Украину», — пишет издание Politico.

Многие эксперты при этом уже прочат Вэнса чуть ли не в преемники Трампа в 2028 году. Джо Байден, комментируя выбор своего соперника, и вовсе заявил, что Вэнс — это второй Трамп.

«Он клон Трампа по этим вопросам. Так что я не вижу между ними никакой разницы», — сказал Байден.

Яркий, харизматичный и, как и лидер республиканцев, не лишен эксцентричности. Уже в 30 Вэнс выпустил собственную автобиографию о бедном детстве в сельской глуши. В 2020-м историю экранизировал Netflix, главные роли исполнили Эми Адамс и Гленн Клоуз.

Впрочем, на фоне Трампа, который сейчас едва ли не национальный герой Америки, его успех явно теряется. Экс-президент появился на съезде уже под занавес первого дня. С перевязанным ухом под композицию «Боже, благослови Америку» Трамп занял почетное место на трибуне рядом с Вэнсом. И, хотя по регламенту в этот день обошлось без речей, одного появления республиканца было достаточно, чтобы публика пришла в экстаз.