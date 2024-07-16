Семейное проклятье: Трамп потребовал усилить охрану Кеннеди-младшего

Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin

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Дядя и отца политика ранее убили.

Секретная служба США должна усилить охрану независимого кандидата в президенты страны Роберта Кеннеди-младшего. Об этом заявил Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, в соцсети Truth Social.

«В свете того, что происходит сегодня в мире, я считаю, что Роберту Ф. Кеннеди-младшему необходимо немедленно получить защиту...» — написал Трамп.

Мысли Трампа можно понять - над семейством Кеннеди словно нависло родовое проклятье кандидата. Президента Джона Кеннеди убили в 1963 году в Далласе, Ли Харви Освальд застрелил политика пока он проезжал по городу в правительственном кортеже. Отца Кенеди-младшего Роберта убили в1968 году после того, как он произнес торжественную речь по поводу победы на предварительных выборах президента. Убийцей стал палестинский боевик Серхан Бишара Серхан.

Покушение на Дональда Трампа

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. Подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону трибуны, где выступал политик. На кадрах с мероприятия было видно, как Трамп пригнулся и схватился за ухо. В тот же момент к нему кинулись телохранители и сотрудники спецслужб. Взяв политика в кольцо, они увели его с трибуны.

В результате покушения погиб один из зрителей митинга, еще два человека получили серьезные ранения. Сам Трамп через несколько часов после инцидента на странице в соцсети Truth Social сообщил, что пуля пронзила ему верхнюю часть правого уха. Стрелявшего в Трампа на месте ликвидировали сотрудники спецслужб.

Подозреваемого в нападении зовут Томас Мэтью Крукс, ему 20 лет. По последним данным, в ходе расследования в его машине нашли взрывные устройства. Автомобиль был припаркован недалеко от места проведения митинга. Подробнее о подозреваемом в покушении на Трампа читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кеннеди-младший признал усиление экономики РФ из-за санкций.