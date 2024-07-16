«Нужно бороться»: Трамп проведет «чистку» спецслужб США, если станет президентом

Фото, видео: www.globallookpress.com / White House; 5-tv.ru

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Сможет ли политик выполнить задуманное?

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах проведет «чистку» в рядах спецслужб из-за совершенного на него покушения. Однако реализовать планы будет сложно. Так считает Эрл Расмуссен, политолог, подполковник армии США в отставке. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Это непростая задача. Другие люди пытались это сделать и не добились успеха. Это очень сложно. Это атмосфера, с которой нужно бороться. Это потребует годы. Очевидно, что на политическое руководство он может повлиять, но под этим слоем находятся карьеристы, которые занимают очень высокие посты и пользуются влиянием», — отметил эксперт.

Кроме того, политолог не отрицает, что в случае победы Трампа, перед его вступлением на новую должность могут произойти события, которые он не сможет изменить.

Расмуссен вспомнил санкции от экс-президента США Барака Обамы, из-за которых выслали несколько десятков российских дипломатов. Это решение было принято, как ответ на якобы вмешательство России в президентские выборы и «преследования американских дипломатов» в Москве. Хотя никаких доказательств не было.

Расмуссен надеется, что Трамп будет «следовать своим инстинктам».

«Многим он может не нравиться. И есть много вещей, которые он говорит, с которыми я не всегда согласен, но он хороший лидер. И я думаю, что он видит вещи и заботится о стране. Так что посмотрим», — подчеркнул политолог.

Покушение на Дональда Трампа

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. Подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону трибуны, где выступал политик. На кадрах с мероприятия было видно, как Трамп пригнулся и схватился за ухо. В тот же момент к нему кинулись телохранители и сотрудники спецслужб. Взяв политика в кольцо, они увели его с трибуны.

В результате покушения погиб один из зрителей митинга, еще два человека получили серьезные ранения. Сам Трамп через несколько часов после инцидента на странице в соцсети Truth Social сообщил, что пуля пронзила ему верхнюю часть правого уха. Стрелявшего в Трампа на месте ликвидировали сотрудники спецслужб.

Подозреваемого в нападении зовут Томас Мэтью Крукс, ему 20 лет. По последним данным, в ходе расследования в его машине нашли взрывные устройства. Автомобиль был припаркован недалеко от места проведения митинга. Подробнее о подозреваемом в покушении на Трампа читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что почему секретная служба не предотвратила покушение на Трампа.