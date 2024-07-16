Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Совета Безопасности ООН
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
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Заседание состоится 16 июля в 17:00 по московскому времени.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк. Об этом пишет Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.
«Делегация во главе с Сергеем Лавровым прибыла в НЙ для участия в заседаниях Совбеза ООН в рамках российского председательства», — написала дипломат.
16 июля в 10:00 по нью-йоркскому времени (или в 17:00 по Москве) здесь пройдет заседание Совета Безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства. В этой встрече примет непосредствнное участие Сергей Лавров.
Ранее 5-tv.ru писал, что министр иностранных дел Сергей Лавров высказался о возможных переговорах на Украине. Дипломат заметил, что Россия не прекратит спецоперацию в случае начала переговоровного процесса. Лавров ссылается на прошлый печальный опыт, когда при подобных договоренностях Россию обманывали. К тому же, предложения, выдвигаемые Киевом, не меняются, и они не устраивают нашу страну.