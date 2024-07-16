Дрон ВСУ сбросил бомбу на территорию завода под Курском

Фото: www.globallookpress.com / Mohammed Talatene

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На данный момент жертв нет.

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на завод в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Вероятнее всего, речь идет о предприятии по созданию низковольтной аппаратуры в поселке Коренево.

«Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчеты из двух районов», — написал Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Никто из работников предприятия в Коренево не пострадал, уточнил глава области.

Ранее, 29 июня 2024 года в результате атаки БпЛА ВСУ на Городище Рыльского района погибли пять человек, из них двое детей. В той атаке смогли выжить два местных жителя, они были в срочном порядке госпитализированы в местную районную больницу в крайне тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru писал, что 1 июля 2024 года средства ПВО страны уничтожили за ночь 36 украинских беспилотников над различными регионами России.