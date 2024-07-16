Академия Плющенко подала в суд на маму одной из своих спортсменок

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Скандал вокруг юной фигуристки разгорелся из-за смены тренера.

Борьба, которая переместилась с ледовой арены в зал суда. Академия Евгения Плющенко пытается взыскать почти два миллиона рублей с семьи юной фигуристки, перешедшей к другому именитому тренеру — Этери Тутберидзе. И сумма иска якобы должна покрыть расходы на обучение юной спортсменки. Все стороны конфликта у корреспондента «Известий» Виктора Синеока.

Арина Парсегова тем временем появляется на льду — спортсменка, представляющая школу «Хрустальный». Тут важно не только что она Арина Парсегова, чьей школы воспитанница обязательно упоминать. За каждым акселем или тулупом талантливой фигуристки стоит работа команды. И деньги.

Академия «Ангелы Плющенко», которую Арина покинула, теперь требует расходы на тренировки вернуть. Сумма почти два миллиона рублей.

«В долг мы не тренировались никогда. Это просто не было и быть не может», — рассказала Наталья Парсегова.

Это эксклюзив «Спорт-Экспресса». Впервые ситуацию комментирует мама Арины Наталья Парсегова, против которой и подан иск. Дочку в академию она привела в 2020 году. И, по ее словам, первые полтора года учились они за свои. Потом у фигуристки появился спонсор.

— Существует спонсорский счет, на который ежемесячно спонсор кладет определенную сумму денег. Оговоренную. С этой суммы денег происходит списание за каждый вид услуги, оказанный в академии, — сообщила она.

— Получается, что «Ангелы Плющенко» просят не свои деньги в общем-то?

— Просят еще раз заплатить за услуги, которые уже оплачены, да, — уточнила Парсегова.

У них там и арена, и спортзалы, и гостиница. Понятно, что академия — не благотворительный фонд. Занятия платные, а если хочешь добиться успеха, надо впахивать. Арина была готова. Способности и спортивный характер у девочки проявился, как только она встала на коньки. Но талант еще развить надо. А это деньги.

Совладелица академии Яна Рудковская скандал прокомментировала, ответила на вопрос «Известий». Интервью Натальи Парсеговой видела, не согласна.

«Для нас это интервью — большой подарок, я бы сказала гигантский подарок. В нашей академии очень много родителей, тренеров, персонала. И все сейчас рвутся в суд свидетелями», — отметила Рудковская.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Наталья Парсегова описывает совсем другую схему оплаты. Дочка, как профессиональная спортсменка, отбивала спонсорские деньги.

«У нас конкретно были договоренности с Екатериной Давыдовой. Определенная сумма денег поступает на счет „Ангелов Плющенко“. Агентское рекламное соглашение. Потому что мой ребенок участвовал в развитии бренда Екатерины», — уточнила Парсегова.

Фотосессии, участие в съемках рекламы. Арина продвигала одежду для молодых спортсменов. Толстовки и футболки до сих пор покупают в сети, кликая на ее изображение. Кроме того, девочка принимала участие в шоу.

Обычные отношения между руководством академии и перспективным спортсменом. И обычная конкуренция между школами. В СССР спорили Роднина и Тарасова. Позже в России тот же Плющенко с Ягудиным соревновались. Но решалось все всегда на льду.

Теперь же сражаются в медиапространстве. Главные противники — «Хрустальный» с командой Тутберидзе и «Ангелы Плющенко». В 2020 году от одной тренерской команды к другой ушла сначала Александра Трусова, затем Алена Косторная. Были и упреки, и взаимные обвинения, но так, чтобы в суд подавать — такое впервые.

«Не было такого, чтобы фигурист уходил и вслед ему выставлялся какой-то иск. Это история нова и, наверное, даже может стать прецедентной, если она к чему-то приведет. Потому-то, в принципе, большая часть фигурного катания в России было завязано на государстве. И как таковых, контрактов, договоров там никогда не было», — уточнил обозреватель «Спорт-Экспресс» Дмитрий Кузнецов.

Фигурное катание — теперь индустрия. Специалисты стоят дорого. Но и ставки тоже высоки. Вслух про подробности подготовки спортсменов почти не говорят. Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова — одна из немногих, кто ситуацию объясняет прямо и открыто.

«Фигурное катание становится очень популярным видом спорта. За этим всегда стоят большие деньги. Ребенок, который попадает в этот профессиональный спорт, он должен с этим справляться. Не справляешься — из обоймы выпал. Вы делаете огромный роскошный пиар нашему виду любимому — фигурному катанию. Спасибо вам за это!» — сообщила Наталья.

Выпадать из обоймы Арина Парсегова не собирается. Продолжает тренировки, готовится к новым выступлениям на люду. И мама готовится - к выступлению в суде, заседание которого назначено на 17 июля. В индустрии фигурного катания такое состязание пройдет впервые.