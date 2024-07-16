Пора бить тревогу: в Санкт-Петербурге разрушаются фасады дворцов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Владимир Бланк; 5-tv.ru

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Исторические здания не только не реставрируют — их даже не моют.

В Петербурге, который является самым туристическим городом страны, похоже, пора всерьез взяться за внешний вид знаменитых памятников архитектуры. Так называемые «открыточные планы» — это гордость северной столицы. Вот только здания, мосты и набережные, часто в таком состоянии, что около них просто стыдно фотографироваться. Почему город на Неве теряет достойный вид — разбирался корреспондент «Известий» Алексей Шанев.

Дворцовая площадь, дворцовая набережная, дворцовый мост — самые популярные места Петербурга. И фотографии отсюда — входят в обязательную программу для каждого туриста. Ведь это и есть знаменитый — парадный вид Петербурга.

При ближайшем рассмотрении оказывается: вид не такой уж и парадный. Один из примеров — Дворцовая набережная, 10 — дом Анны Гагариной, в девичестве — светлейшей княгини Лопухиной. Это была фаворитка императора Павла Петровича, он, кстати, и подарил ей этот особняк в 1798 году. Глядя на обшарпанные стены и — вот — ржавые подоконники, кажется, что с тех пор ремонт не делали.

Некоторые дома нужно уже обходить стороной — есть риск получить по голове отвалившейся штукатуркой.

«Что касается Дворцовой набережной, ужасное впечатление производит, когда по ней проезжаешь, такого заднего двора. То есть, это не парадная набережная, а именно задний двор», — говорит Антон Иванов председатель петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

За жилыми домами должна следить управляющая компания. Ремонт фасадов делают за счет фонда капитального ремонта. Все нежилые здания, даже региональные и федеральные памятники — контролирует городская административно-техническая инспекция. Но если требуется ремонт — источники финансирования разные. Например, Эрмитажу деньги выделяет федеральный бюджет.

«Мы подчиняемся министерству культуры. Министерство культуры выдает задание на проведение работ. Когда начнется — я бы хотела ответить на этот вопрос, но не отвечу. Мы бюджетная организация. Когда будет финансирование, тогда и начнется», — ответила Людмила Акмен, начальник архитектурной службы Государственного Эрмитажа.

Привести в порядок Зимний должны были еще в прошлом году. На какой срок переносится ремонт — неизвестно. Объем работы большой: три фасада, два из которых — больше 200 метров.

«Важно, чтобы подрядчик соблюдал все рекомендации, которые указаны производителем. Не работал в зной, холод. Все эти морозостойкие материалы — это большая иллюзия и химики уже давно над этим условия. Но, к сожалению, есть условия, которые иногда приходится нарушать», — говорит Анна Смирнова, гендиректор лакокрасочной компании.

Раз в год каждое здание надо отмыть, обычно это делают весной. К середине июля все дворцы и исторические здания — снова пыльные.

«Мы как контрольно-надзорный орган такими категориями не рассуждаем. При осмотре фасадов мы выявляем нарушения и принимаем меры для их устранения. Помывка фасадов нежилых зданий на территории петербургских дворцов осуществляется не реже одного раза в год. Правилами благоустройства предусмотрена помывка фасадов», — отмечает Максим Истомин, начальник отдела контроля содержания фасадов нежилых зданий ГАТИ СПб.

С жилыми домами все сложнее. С одной стороны, их тоже должны мыть полностью. По факту моют только первые этажи. На вопрос «почему» в жилищном комитете нам ответили следующее:

«Промывка фасадов первых этажей является первоочередной, поскольку наибольшее количество пыли и смета поднимается и скапливается именно на данном уровне. Собственники помещений многоквартирного дома вправе самостоятельно выбирать пределы и периодичность промывки и очистки фасада здания. То есть, собственники помещений могут принять решение отказаться от промывки фасада в текущем году».

Начиная со второго этажа — по желанию собственников и за отдельные деньги. Чаще всего эти траты вычеркивают — кому хочется платить больше? В итоге — парадный Петербург с налетом пыли и треснувшей штукатуркой.