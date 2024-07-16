Сотрудники Билла и Хиллари Клинтон массово умирают при странных обстоятельствах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel; 5-tv.ru

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С 1980 года не стало 71 человека, который работал с представителями известной во всем мире фамилией.

Американские СМИ пишут о загадочных смертях в окружении политиков Билла и Хиллари Клинтон. Насколько глубоко будут копать следователи по делу о покушении на Трампа, пока сказать сложно. Но, похоже, этот тот самый случай, когда легче всего выйти на самих себя, а, попутно, и достать столько грязного белья из корзины американской политики, что удастся похоронить десятки высокопоставленных чиновников и политиков США.

Чтобы оценить масштаб, американское издание, название которого переводится на русский как «Тишина во время бури», составило список деловых партнеров, помощников и охранников, работавших только с одной семьей Клинтон и умерших не своей смертью.

Оказалось, что с 1980 года — это 71 человек, обстоятельства гибели у всех крайне загадочные. Вот первые две фамилии: Джеймс Макдауэл — ключевой свидетель по делу, где фигурировал Клинтон, скончался от приступа в одиночном заключении. Мэри Махонни — стажерка из Белого Дома, убитая после того, как заявила, что собирается обнародовать информацию о сексуальных домогательствах.

И еще одна немаловажная деталь — у 56 человек из этого списка причиной смерти указано «самоубийство».