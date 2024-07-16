Под контролем: распространение огня в Краснодарском крае остановлено

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В тушении огня задействованы пять вертолетов и один самолет.

В Краснодарском крае сегодня назвали причину сильнейшего пожара, который за минувшие сутки уничтожил более 60 гектаров реликтового леса, десятки строений на территории шести туристических баз и стал причиной эвакуации почти 500 туристов. В Новороссийском лесничестве утверждают, что скорее всего виноваты местные жители, которые развели огонь.

Уже возбуждено уголовное дело. Но стоит отметить, что распространению огня в большей степени способствовала погода. На всем Черноморском побережье сейчас выше 30 градусов, очень сухо и ветрено. Именно поэтому повышенная угроза возгорания от Анапы до Новороссийска. Знаменитый заповедник «Утриш» закрыт для посещения. За ситуацией весь день следила корреспондент «Известий» Мэри Бадунц.

В Новороссийске до сих пор действует режим ЧС. Его ввели сразу же после возникновения пожара. Но ближе к вечеру понедельника ветер, который усложнял работу спасателей, утих, однако расслабляться не стоит. В такую погоду со среднесуточной температурой плюс семь градусов выше климатической нормы пожар может вспыхнуть вновь.

Достаточно будет одной искры, чтобы повторился тот ужас, который пережили жители хутора Дюрсо этой ночью. Пожар был такой сильный, что припаркованные автомобили сгорели дотла. Ничего не уцелело. Невозможно распознать марку, модель. Номера полностью плавились. В таком виде машину либо на металлолом, либо на свалку.

Уже появились первые предположения — пожар под Новороссийском, который начался в воскресенье утром, произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности. Пострадало шесть туристических баз. Огонь сумели остановить на подступах к капитальным строениям. Людей заблаговременно эвакуировали. Вывозили из зоны ЧП на автобусах и по морю на катерах. Сейчас они в безопасности.

Полыхающие склоны и огневые вихри не напугали туристов. Некоторые продолжают свой отпуск.

Какой на самом деле урон нанес пожар уникальной экосистеме, еще предстоит выяснить. Огнем было охвачено больше 60 гектаров леса.

«Сейчас создаются идеальные условия для официальной локализации пожара, ситуацию взяли под контроль. Ситуация находится под полным контролем», — подчеркнул руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александр Субочев.

Выдохнули и владельцы гостевых домов и отелей. Самое страшное уже позади. Огонь потушили. Пострадавших нет.

«Мы всех успокоили, сказали, что мы спать не будем. Если будет какая-то опасность, мы всех эвакуируем», — рассказала хозяйка гостевого дома Ирина Малышкина.

На улице около 35 выше нуля.

«Я не мог просто мимо пройти, я живу в этих горах, для меня эти горы, как родной дом. Я сам из Новороссийска, но я не могу просто этого не сделать», — рассказал местный житель Алексей Пономарев.

Многочисленных дотлевающих очагов еще много. Как минимум, несколько дней и спасателям, и неравнодушным людям придется следить за каждым столбиком дыма.