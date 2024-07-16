Самокат за 200 тысяч конфисковали в Москве за нетрезвую езду и наезд на пешехода

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Нарушителя также на полтора года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

В Москве впервые конфисковали электросамокат по решению суда за нетрезвую езду и наезд на пешехода. Об этом сообщается на сайте главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по столице.

Уточняется, что виновником происшествия на западе Москвы стал студент, который, управляя электросамокатом в нетрезвом виде, совершил наезд на пожилую женщину.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») суд постановил изъять транспортное средство в собственность государства и лишил нарушителя права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 18 месяцев.

Также сообщается, что студент не явился по вызову в отделение судебных приставов и его пришлось доставлять туда принудительно. Лишь после этого молодой человек передал приставам электросамокат стоимостью примерно 200 тысяч рублей — за такую цену модель можно купить на официальном сайте компании производителя.

На днях стало известно, что Госдума рассматривает в первом чтении законопроект, согласно которому лихачи на самокатах будут наказываться высокими штрафами.

Предполагается, что за езду в пьяном виде придется заплатить от 20 до 30 тысяч рублей. Столько же — за отказ от медосвидетельствования. Также самокатчиков будут наказывать рублем за превышение скорости, помехи пешеходам на тротуаре и транспорт тяжелее 35 килограммов. А за причинение вреда здоровью можно будет и вовсе лишиться права вождения на два года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России ввели тест на когнитивные реакции для людей, которые будут арендовать электросамокаты.