Жена продюсера «Брата 3» Переверзева едва не родила в застрявшем лифте роддома

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Как себя чувствует актриса?

Среди застрявших накануне в лифте роддома женщин оказалась Юлия Переверзева — жена режиссера фильма «Брат-3» Валерия Переверзева. Об этом сообщает издание «Страсти» со ссылкой на источник.

Юлия вместе с другими роженицами отправилась в сопровождении медсестры на третий этаж больницы, но лифт, в которых находились женщины, спустился на минус первый уровень и застрял.

На помощь роженицам оперативно приехали спасатели МЧС, которые вскрыли двери кабины лифта и помогли женщинам выбраться.

«Медицинский персонал роддома профессионально обеспечил необходимую помощь и поддержку находящимся в застрявшем лифте», — подчеркнул источник издания.

После инцидента Юлия Переверзева благополучно родила дочку. У семьи это уже третий ребенок. У супругов есть также две дочери: Варвара и Василиса.

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