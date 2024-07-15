Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Канчельскис прокомментировал инцидент с дракой

Канчельскис после драки в Москве написал заявление в полицию на обидчика

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Спортсмен написал заявление в полицию на обидчика.

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сообщил, что чувствует себя хорошо после драки, которая произошла с ним в центре Москвы, после того, как он вышел из бара, где смотрел финал чемпионата Евро-2024. Об этом передают «Известия».

«Сейчас со мной все хорошо. В больницу меня не забирали, иначе не мог бы сейчас с вами говорить. Из-за чего произошла драка? Небольшой конфликт, столкнулись интересами после финального матча Евро, хочу отметить, что конфликт случился не из-за футбольного матча», — прокомментировал Канчельскис.

Кроме того, спортсмен рассказал, что написал заявление в полицию. Он исключает, что будет суд, но как будут разворачиваться дела дальше не хочет афишировать.

Инцидент произошел на улице 1-я Тверская-Ямская. Там у футболиста разгорелся спор с его обидчиком и произошла драка. Из-за пробитого века и разбитой головы Канчельскис вызвал «скорую», но от госпитализации отказался и отправился домой.

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