Мать задушила и изрезала сына: что стало причиной убийства мальчика из Перми

Фото, видео: www.globallookpress.com / F8-DASBILD; 5-tv.ru

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Обвиняемая подробно рассказала следователям, как расправилась с собственным ребенком и что ее толкнуло на чудовищное злодеяние.

Убийство девятилетнего мальчика, тело которого после расправы упаковали в чемодан и выставили возле мусорных баков в самом центре Перми, повергло в шок всю страну. Еще больший ужас россияне испытали, когда стало известно, что убийца ребенка — его родная мать.

Психотерапевт, к которому 5-tv.ru обратился с просьбой прокомментировать случившееся, заявила, что речь в данном случае идет о глубокой психиатрической патологии.

Страшная находка

Чемодан с мертвым ребенком внутри обнаружили рано утром 12 июля на одной из площадок для сбора мусора в центре Перми. О страшной находке полиции сообщил местный бездомный.

Прибывшие на место правоохранители установили, что погибший — мальчик девяти лет со следами удушения и колото-резаной раной на шее. Быстро выяснилась и личность ребенка — он проживал в соседнем районе.

По факту смерти мальчика было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, находящегося в беспомощном состоянии».

В тот же день сотрудники Следственного комитета (СК) провели осмотр квартиры, где жил погибший. Судя по опубликованным СК кадрам квартиры, мальчик воспитывался в нормальных условиях, признаков асоциального образа жизни семьи на видео не просматривается. Тем не менее следователи сразу заподозрили, что именно в этой квартире было совершено жестокое убийство ребенка.

Женская рука

Уже на следующий день в СМИ просочилась информация о том, что в смерти ребенка может быть виновна женщина. Источники в правоохранительных органах сообщали, что характер травм на теле мальчика указывает на женскую руку.

Кроме того, обнаружились некоторые признаки того, что чемодан с телом мальчика принесла к мусорным бакам именно женщина. Подозреваемую начали искать в ближайшем окружении убитого ребенка.

К вечеру того же дня как гром среди ясного неба от правоохранителей прозвучало, что по подозрению в расправе над девятилетним мальчиком задержана его родная мать — 34-летняя Ирина Шатова.

Три удара в сердце

Следствие установило, что в ночь на 12 июля обвиняемая, находясь в квартире вместе с сыном, совершила его убийство путем удушения. Также она нанесла в область тела мальчика колото-резаные раны. Чтобы скрыть следы преступления, Шатова положила тело ребенка в чемодан и отнесла к мусорным контейнерам.

На допросе женщина полностью признала свою вину, а во время следственного эксперимента продемонстрировала, как убивала собственного сына.

На опубликованных СК кадрах женщина показывает на манекене, как душила ребенка бельевой веревкой и колола ножом. По словам Шатовой, она задрала футболку на сыне и трижды ударила его ножом в область сердца.

Убила из-за больших долгов

5-tv.ru

Также в ходе допросов женщина подробно рассказала следователям об обстоятельствах и причинах совершенного ею злодеяния.

По словам Шатовой, она убила собственного сына из-за больших долгов. Женщина официально нигде не работает, но занимается трейдингом. Среднемесячный доход, по ее словам, составляет около 100 тысяч рублей, однако 98 тысяч из них она отдает по обязательствам.

Шатова утверждает, что сначала планировала совершить самоубийство, но не хотела, чтобы ее ребенок оставался один.

«Пошла в здание „Жемчужина“ (высотный жилой комплекс в Перми — Прим. ред.), поднялась на 25 этаж, хотела спрыгнуть с верхнего этажа вместе с ребенком, увидела оттуда Каму, пошла на Камский мост, дошла до середины моста, пыталась поднять чемодан, но не смогла этого сделать. В это время вспомнила о своих родителях, подумала, что они не смогут заплатить ее долги, что у них возникнут очень серьезные проблемы и вторую часть своего плана (суицид — Прим. ред.) не реализовала», — передал 5-tv.ru рассказ Шатовой руководитель следственного отдела по Ленинскому району Перми СК РФ Павел Селюков.

Сейчас Шатовой предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Убийство малолетнего». В ее отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Убийца собственного сына просила отправить ее под домашний арест, во время которого ее будут содержать родители-пенсионеры. Однако суд отказал Шатовой и арестовал ее до 12 сентября.

Глубокая патология

Врач-психотерапевт Олеся Жихарева считает, что в случае с матерью-убийцей сына из Перми речь может идти о глубокой психиатрической патологии, которая вовремя не была замечена окружающими.

«Это (убийство своего ребенка — Прим. ред.) всегда, как правило, достаточно глубокая психиатрическая патология. Здесь очень важно рассмотреть признаки безумия, сумасшествия как такового. Потому что в здравом уме и светлой памяти практически ни одна мать, за исключением садистов, но это тоже патология, не убьет своего ребенка», — подчеркнула Жихарева.

По словам эксперта, с большой долей вероятности случившейся трагедии предшествовали первые клинические признаки того, что с Шатовой что-то не так. Выражаться они могли в постепенном нарушении норм поведения.

«Начинают нарастать какие-то странности, человек перестает, например, мыться, менять белье, заклеивает фольгой окна, потому что ему кажется, что что-то на него воздействует, и тому подобное», — пояснила врач.

Жихарева отметила, что в случаях с матерями-одиночками подобные изменения в поведении выявить достаточно сложно. Сам ребенок, как правило, их не замечает, потому что не может объективно оценивать родную мать, а, кроме того, у него может еще не выработаться критическое мышление по отношению к родителям. По словам Жихаревой, оно вызревает, как правило, к 14 годам.

«Здесь, конечно, необходима помощь общества — соседей, родственников. Необходимо прислушиваться к детям, к их просьбам о помощи», — отметила специалист.

Часто скандалили

Между тем, как выяснило издание Properm.ru, Шатова и ее девятилетний сын часто и громко скандалили. Об этом журналистам рассказали их соседи. Они также отметили некоторые странности в том, как Шатова воспитывала сына.

«Она его даже гулять во двор не выпускала, мальчик все время в квартире или с ней был. Встретили недавно с соседками на улице, говорим пусть бегает с нашими пацанами, надо ему дружить со сверстниками. А она его за руку и быстро домой», — рассказали соседи.

По их словам, женщина не оставляла сына даже с собственными родителями на даче. Именно такие странности в воспитании были причинами частых конфликтов между Шатовой и ее ребенком, утверждают очевидцы. Со своим мужем, отцом ребенка, Шатова давно в разводе, он живет за границей.

Известно, что мальчик даже не посещал школу, хотя никаких официальных подтверждений того, что он находился на домашнем образовании, изданию найти не удалось. Выяснилось лишь, что до четырех лет ребенок Шатовой посещал детский сад.

После этого мальчик нигде не состоял на учете и, видимо, поэтому выпал из поля зрения образовательных учреждений и органов опеки.

При этом семью Шатовой характеризуют положительно. По словам соседей и знакомых, остальные родственники женщины общительны и образованны. Ее отец служил ранее в полиции и в звании подполковника вышел на пенсию. Также у нее есть два брата, которые к настоящему времени уехали из Перми и проживают в других городах.

Сама Шатова до ареста официально числилась самозанятой. При этом, по словам соседей, она вела достаточно замкнутый образ жизни и почти не выходила из дома. Женщина даже по магазинам ходила нечасто, предпочитая пользоваться услугой доставки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, признала свою вину.