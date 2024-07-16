«Потенциально опасный»: врач предупредил о вредных компонентах в зубной пасте

Фото: www.globallookpress.com / Matthias Balk

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На что, по мнению стоматолога, необходимо обращать внимание в составе средства личной гигиены?

Стоматолог Владимир Лосев предупредил о потенциальной опасности некоторых компонентов зубной пасты для здоровья зубов и десен. В интервью для Lenta.ru он отметил, что синтетические красители и ароматизаторы могут спровоцировать аллергические реакции, раздражение слизистой оболочки рта и нарушить микрофлору полости рта.

«Триклозан — синтетический антибактериальный агент — еще один потенциально опасный ингредиент некоторых зубных паст. Он, действительно, обладает высокой эффективностью в борьбе с болезнетворными микроорганизмами, но регулярное применение триклозана может негативно сказываться на работе эндокринной системы», — объяснил стоматолог.

Лосев рекомендует выбирать зубные пасты без красителей и с натуральными ароматизаторами, например, на основе эфирных масел. Он также призвал к осторожности при использовании зубных паст с фтором. Несмотря на то, что данный элемент укрепляет эмаль и борется с бактериями, избыточное его количество может негативно сказаться на щитовидной железе и костях.

Врач также подчеркнул важность правильного выбора зубных паст с абразивами для механической очистки от налета. Излишняя абразивность может повредить эмаль и повысить чувствительность зубов. По его мнению, предпочтение лучше отдавать пастам с безопасными в составе компонентами. Например, эфирными маслами, ионами серебра или экстрактами трав.

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