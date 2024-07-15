«Чтобы выжил»: Шура признался, что заставило его расстаться с зависимостями

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Артисту пришлось пересмотреть свой образ жизни из-за тяжелого периода в жизни.

Российский эстрадный певец и автор песен Александр Медведев, выступающий под псевдонимом Шура, признался в том, что онкология заставила его задуматься и перестать принимать запрещенные вещества и злоупотреблять алкоголем. Об этом он рассказал 5-tv.ru на VK Fest 2024.

«Онкология сказала: „Саша, рот закрой, хватит наркоты, хватит алкоголя, давай мы пойдем рак полечим, чтобы ты выжил“», — откровенно признался артист.

В этом он признался, отвечая на вопрос о наличии звездной болезни. Как считает сам Шура — с ней сталкивается рано или поздно каждый известный человек. Говоря же о себе, он искренне заявил, что страдал от звездной болезни и сам. Именно страшный недуг его в свое время заставил пересмотреть поведение.

«Кто-то с этим справляется и идет дальше, а кто-то до сих пор с этим живет», — объяснил Шура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Певец Шура признался, что жил с девушкой легкого поведения.