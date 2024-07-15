Унесло на доске: пропавшую в Черном море девушку ищут пятые сутки

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; Мчс России; 5-tv.ru

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Жительница Ленобласти на отдыхе отправилась кататься на сапсерфе и не вернулась на берег.

К поискам жительницы Ленобласти, пропавшей во время катания на сапсерфе в Черном море, привлекли дайверов. Также на помощь спасателям отправились муж и отец девушки. Об этом 5-tv.ru сообщила мама пропавшей Алена Грушевская.

«Они сегодня работают с ребятами-дайверами, которые попробуют посмотреть дно, где случилась катастрофа непосредственно. Может быть, они оттуда как-то по течениям будут исследовать дно, не знаю пока ничего», — поделилась женщина.

Она посетовала, что разбушевавшиеся в Краснодарском крае природные пожары не дают местным подразделениям МЧС привлечь на поиски ее дочери побольше людей.

Верещака Елена / ТАСС; elegram / ЮРПСО МЧС России/ urpso_mchs; 5-tv.ru

О пропаже в Туапсинском районе 34-летней туристки из Ленобласти стало известно 11 июля. С тех пор, уже пятый день, ведутся ее поиски.

По данным МЧС, вечером в день исчезновения две девушки вышли в море на сапсерфах в районе пляжа коттеджного поселка Сосновый берег и не вернулись. Об этом в Единую дежурную диспетчерскую службу сообщила их подруга.

На поиски девушек немедленно выдвинулись две группы спасателей туапсинского отряда. Всю ночь они обследовали береговую полосу и акваторию моря на катере, но безрезультатно.

Позднее стало известно, что одну из девушек той же ночью спасли сотрудники службы спасения пляжа, поиск второй продолжается до сих пор. К работам привлечен вертолет Ми-8.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасатели нашли тело россиянки, которую унесло в Черное море во время шторма.