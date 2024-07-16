Пригодных для военной службы украинцев заставляют обновить данные о себе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mykola Miakshykov; 5-tv.ru

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Узнав об ужесточении правил, местные жители массово бросились в бегство.

Украина отчаянно пытается восполнить нехватку живой силы на фронте, ужесточая правила военного учета. Сегодня — последний день, когда мужчины призывного возраста могут без штрафов обновить информацию о себе в центрах комплектования, но часто такой поход заканчивается принудительной отправкой на передовую. Поэтому многие украинцы предпочитают бегство в соседнюю Молдавию. Корреспондент «Известий» Кристина Морозова убедилась, что попытка Киева загнать всех «под ружье» дала обратный эффект.

Украинец пришел обновить данные, но брат его отговаривает. Потому что за пределы центра комплектования он теперь не выйдет. Чем заканчиваются подобные визиты, мужчины призывного возраста знают наперед.

«Их держат, старших нет, разговаривать не с кем, завтра они отправляются на Днепр», — говорит местный житель.

У ТЦК сегодня очереди, как никогда, толпы мужчин. Но пришли они сюда явно не по своей воле.

«52-й в очереди в восемь утра — вы видите людей много. То есть там у нас есть мужчина, который записывает очередь. Стою, жду обновления данных СКЛ в приложении „резерв-плюс“, и там что-то не получилось, не обновилось. Написало, что я снят с учетных записей. И я пришел, я хочу попробовать встать на учет», — говорит украинец.

Чтобы подать данные, мужчины готовы спать в машинах, толкаться в очередях. Главное — попасть в военкомат до 16 июня. Чего бы это не стоило. Сверку данных требуют новые, ужесточенные правила украинской мобилизации.

«В последний день я пришел из-за того, что по электронной записи нельзя записаться СКЛ очень большой наплыв людей. Так что люди занимают с вечера, с ночи, приезжают, спят в машинах, чтобы обновить данные», — говорит местный житель.

Все те, кто не успеет доложить государству все о себе, фактически, станут нелегалами.

«Насколько я понимаю, что количество тех украинцев, которые не смогли обновить данные, будет достигать нескольких миллионов. Это, наверное, где-то шесть-семь миллионов украинцев будут иметь необновленные данные. Понятно, что за следующие два дня они не могут это сделать», — говорит депутат Верховной рады Олег Синютка.

За нерасторопность грозят штрафы до 25 тысяч гривен, в рублях это порядка 50 тысяч. Выписывать их могут хоть каждый день. Такие полномочия есть у сотрудников ТЦК. Если сумма штрафов «перевалила» за 160 тысяч гривен — больше 300 тысяч в рублях — «уклониста» сперва, объявят в розыск. Затем — полная изоляция: арест счетов, блокировка прав. Если нет денег и авто, могут лишить имущества. Власти идут на все, чтобы закрыть дыры на фронте, где, по меньшей мере, сейчас требуется полмиллиона солдат.

Киев увешан билбордами с призывами вступать в ряды ВСУ. Фото публикует британская The Guardian. Но, как отмечает издание, попытки — тщетны. Вместо службы в армии украинцы предпочитают бежать. Организован целый бизнес. Нелегальную перевозку 15 украинцев пресекли пограничники Молдавии. Каждый заплатил, в среднем, по восемь тысяч долларов.

На границах ловят и действующих военных. Четверых дезертиров поймали при попытке уйти в Молдавию. Одного — застрелили.

Быть уклонистом, как позывает соцопрос среди украинцев, не так уж и стыдно. Практически половина мужчин считает, что бегать от ТЦК — это норма. Все чаще сотрудники территориального центра действуют по-варварски: заталкивают в машину, устраивают облавы на улице, в магазинах, маскируются под врачей. Мужчин вырывают из рук жен и детей.

«Выкрали человека! Вчера он зашел в суде в 14.30 и сегодня нам уже говорят, что он уже на полигоне. Без военно-врачебной комиссии, без ничего, без телефона, без возможности попрощаться», — рассказывает местная жительница.

На трассах останавливают машины. Всех, кто проходит планку призывного возраста, везут в ТЦК. Там мужчин могут и пытать. Жесткие кадры публикует жена одного из насильно призванных сотрудниками центра.

Как пишет Reuters, число призывников в последние месяцы увеличилось вдвое. Но и этого уже недостаточно. Американские политики открыто заявляют: успех Украины на поле боя зависит от возраста бойцов. Сейчас на передовой в среднем 40-летние. А нужны — молодые. Мобилизовать на фронт, например, экс-посол США в НАТО предложил и 18-тилетних.