Путин запустил новые металлургические предприятия страны

Фото, видео: © РИА Новости / Николай Чикичу; 5-tv.ru

Стратегическое значение отрасль имеет, прежде всего, для СВО.

То, что линия боевого соприкосновения становится все дальше от мирных жителей, позволяет возрождать не только социальную инфраструктуру, но и промышленность. Так, сегодня на Енакиевском заводе в ДНР после капремонта запустили доменную печь, которая простаивала на протяжении нескольких лет. Старт дал Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Главный в Новороссии и некогда один из крупнейших в Союзе металлургических заводов — Енакиевский. Последние годы для его работников стали настоящей чередой испытаний — рядом шли бои. Но теперь он запущен на полную мощность. Старт работе доменной печи по онлайн связи дает президент.

Во время СВО металл особенно нужен: танки, БМП, РСЗО. Донбасс может дать и немало — до трех миллионов тонн в год. Поэтому металлургические предприятия модернизируют по всей России. На Горьковском заводе всего за пять лет запустили семь технологических линий.

«2023 год в промышленности мы закончили с рекордными темпами роста за всю историю новой России. Объем отгруженной продукции впервые превысил два триллиона рублей», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Магнитогорский завод. Здесь запускают новую коксовую батарею, ее используют при выплавке чугуна. Модернизация производств приносит региону хорошие деньги, которые идут на обустройство инфраструктуры — президенту показывают городской парк, построенный за счет предприятия. От автомобилей до научных приборов, от станков до строительства зданий — продукцию наших металлургических предприятий используют почти во всех сферах промышленности.

«Произвели 76 миллионов тонн стали. Очень хороший показатель, который говорит о том, что, в целом, металлургическая промышленность в России развивается успешно. Индекс производства по итогам 2023 года составил 103,3% — уверенный хороший показатель, хороший уверенный рост», — отметил Путин.

Президент открывает производство в преддверии важной даты. 21 июля у металлургов профессиональный праздник, который в нашей стране касается 700 тысяч человек.

«Уважаемые друзья, ваш нелегкий труд, требующий профессионализма, стойкости и закалки, по праву пользуется заслуженным уважением и почетом», — сказал Путин.

19 тысяч санкций по замыслу их авторов, должны были разрушить наше производство. Запад ввел антироссийские экспортные ограничения, Европа почти полностью отказалась от российских поставок. Но рынок быстро переориентировался на Азию, Африку, Латинскую Америку. В итоге по всем показателям мы в плюсе.

«В прошлом году Россия заняла первое место по производству высокосортного никеля, второе место по выпуску алюминия, третье по производству титановой продукции. Год от года отрасль становится все более высокотехнологичной, и все это открывает новые и самые широкие возможности в разных сферах. От авиации и космонавтики до электроники и медицины», — подчеркнул президент.

Вкладываясь в металлургию, предприятия увеличивают и доходы в бюджет. В этом году обещают более 500 миллиардов. Деньги пойдут на строительство дорог, школ и больниц, развитие национальных проектов.