Охвачены 20 гектаров: сухая растительность горит в крымском Коктебеле

Фото, видео: Павлишак Алексей / ТАСС; МЧС России по Республике Крым; 5-tv.ru

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Пожар также тушат и в Симферопольском районе.

Сухаря растительность загорелась в крымском поселке Коктебель, пламя охватило площадь 20 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Крыму в Telegram-канале.

«В поселке городского типа Коктебель горит сухая растительность на 20 гектаров. На месте работают более 100 специалистов, 23 единицы техники, также привлечен вертолет Ми-8 МЧС России», — говорится в сообщении.

На место также дополнительно направлены 80 человек и шесть единиц техники МЧС.

Кроме того, сухая растительность еще горит на площади пять гектаров в Симферопольском районе в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Дружба». Для тушения задействованы 30 специалистов и 11 единиц техники. Жара и ветер способствуют быстрому распространению пожара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупный лесной пожар также охватил хутор Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае. Огонь успел уничтожить несколько баз отдыха, но спасателям все же удалось взять его под контроль. Туристов вывозили автобусами и даже на катерах морем. Что известно на данный момент о пожаре под Новороссийском читайте в нашем материале.