Лучше воздержитесь: почему опасно есть огурцы сразу с грядки

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Какие проблемы в таких случаях могут ожидать любителей овощей?

Перед употреблением огурцы с грядки необходимо тщательно промыть под проточной водой, даже если их подвязали высоко над землей. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-токсиколог и кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

Специалист отметил, что любой урожай, будь то овощи из теплицы или фрукты и ягоды, нужно тщательно споласкивать, чтобы избежать заражения кишечной инфекцией. Кроме того, на плодах могут оказаться яйца различных паразитов, способных вызвать такое острое инфекционное заболевание как гельминтоз.

«На их поверхности в любом случае будут находиться различные микроорганизмы, бактерии, пестициды, а также другие вещества, опасные для здоровья человека», — подчеркнул специалист.

Токсиколог отметил, что мыть плоды нужно под проточной водой не менее 30 минут. Причем для огурцов, перцев и помидоров стоит использовать специальную щетку.

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