В панике: Сырский начал проверку одной из бригад ВСУ из-за больших потерь

Евгения Романова 59 0

Главком ВСУ Сырский организовал проверку 59-й бригады из-за больших потерь

В панике: Сырский начал проверку одной из бригад ВСУ из-за больших потерь

Фото: Reuters / Alina Smutko

Тема:
Спецоперация

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Минобороны России ежедневно отчитывается о сотнях ликвидированных боевиков.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский поручил организовать проверку в 59-й отдельной мотопехотной бригаде. Причиной стали большие потери личного состава. Об этом сообщается в Telegram-канале генерального штаба.

«С целью проверки ситуации в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава, главнокомандующим ВС Украины принято решение относительно выезда в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы», — говорится в сообщении.

Проверку на фронте возглавит начальник военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

В минувшую субботу, 13 июля, в Минобороны России сообщали, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям десяти бригад, в том числе и 59-й отдельной мотопехотной. В результате было ликвидировано до 355 боевиков ВСУ.

Причем это еще не самое большое количество потерь ВСУ за сутки. Например, сегодня, 15 июля, Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 585 украинских боевиков и уничтожении девяти полевых складов с боеприпасами армии Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудник ЦРУ США командовал отрядом иностранных наемников в этой же 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Рассказал об этом украинский военнопленный Юрий Водян.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

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