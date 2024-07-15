Напасть из космоса: когда ждать новые магнитные бури

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Конец месяца станет особенно богатым на вспышки на Солнце.

До конца июля Землю накроет сразу несколько магнитных бурь, некоторые из них — довольно мощные. Об этом сообщает издание URA.RU.

Вспышки на Солнце ожидаются 17, 19, 20, 23, 26, 28 и 30 июля. Особенно сильные всплески придутся на 20 число в ночное время суток.

В эти дни метеозависимые люди могут испытывать упадок сил, перемены в настроении, головные боли, депрессию и проблемы с давлением. Справиться с «напастью из космоса» помогут здоровый сон, прогулки на свежем воздухе, здоровое питание и управление стрессом. А вот злую шутку могут сыграть кофеин, алкоголь и курение, которые влияют на сердечно-сосудистую систему, лишь усугубляя и без того нелегкое состояние.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, при каких заболеваниях полезно загорать. Гелиотерапию или кратковременное пребывание на солнце проводят при наличии нескольких диагнозов.