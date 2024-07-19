«Такие фильмы трогают души»: в чем уникальность семейного кино

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема семьи легла в основу фестиваля «В кругу семьи».

На сегодняшний день отснято большое количество семейных кинокартин, а работы на международном фестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» — яркое тому подтверждение. В чем уникальность таких работ, выяснил корреспондент 5-tv.ru в диалоге со звездами.

«Сейчас нужно, чтобы в России появлялось как можно больше смысловых фильмов. Фильмов, которые ведут человека вверх, а не вниз», — поделился мнением Александр Ковтунец.

По словам актера, именно семейные фильмы способны научить людей правильно жить. Основной целью фестиваля стало не только оценить уже существующие работы, но и научить молодых ребят создавать новые.

«Мы на протяжении 5 дней проводим такую интенсивную программу по актерскому мастерству, режиссуре», — добавил звезда сериала «Налет».

Нона Гришаева, например, показала кинокартину «Про мою маму и про меня». По словам Заслуженной артистки РФ, полный метр снят по автобиографической истории Елены Исаевой. Семейное кино не оставило никого равнодушным настолько, что «Лучшая женская роль» заслуженно была отдана артистке.

«Кино про то, как мама любит дочку, а дочка любит маму. Про то, как они помогают друг другу», — подметила актриса.

На этом семейные истории не заканчиваются. Владимир Сычев также не остался в стороне и рассказал о фильме «Добро пожаловать в семью», который был также представлен на фестивале. Оказалось, что в нем дебютировала его младшая дочь. По словам актера, съемочные дни с Машей не совпадали, поэтому строгий и требовательный отец не смог в меру обстоятельств контролировать съемочной процесс.

«Может быть, ей даже повезло, потому что я бы стал влезать в съемочный процесс. Я бы стал там репетировать, тянуть туда, куда, как мне кажется, нужно. Со старшей так и было. Она была со мной в кадре. Она со мной была на площадке, и я ее там даже довел до слез своей максимальной супертребовательностью», — рассказал артист.

Спрос на семейное кино растет с неимоверной скоростью, потому что именно в нем, по мнению Федора Добронравова, раскрываются социально-значимые темы. Он убежден, что такие работы смогут напомнить нам всем, что в жизни нет ничего важнее семьи.

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