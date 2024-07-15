Фото: Минобороны России / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Бойцы группировки «Запад» также ликвидировали более 580 украинских боевиков.

Подразделения группировки войск «Запад» за сутки в ходе спецоперации заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, войска РФ поразили противника в районах населенных пунктов Овшаровка, Богуславка Харьковской области, Червоная Диброва ЛНР, а также Красный Лиман и Серебрянка под Донецком. Вместе с тем бойцы отразили четыре контратаки штурмовой бригады и нацгвардейцев ВСУ.

«Противник потерял до 585 военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь автомобилей», — говорится в сообщении.

Армия России поразила две самоходные артиллерийские установки Krab и еще одну Archer, гаубицы L-119 и М119, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». За сутки удалось уничтожить девять полевых складов боеприпасов боевиков Украины.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника над тремя регионами России. Больше всего вражеских дронов было уничтожено над Брянской областью.