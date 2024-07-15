Совершил каминг-аут: брат Шумахера признался в нетрадиционной ориентации*

Фото: www.globallookpress.com / Federico Basile/IPA Sport

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На протяжении 13 лет Ральф был женат на модели.

Немецкий экс-пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер, младший брат Михаэля Шумахера, признался в нетрадиционной сексуальной ориентации*. Он заявил, что состоит в отношениях с мужчиной. Фото с партнером Шумахер опубликовал в соцсетях.

Ральф Шумахер рассказал, что его партнера зовут Этьен. Их отношения уже длятся два года. Следует отметить, что в период с 2001-го по 2014-й Ральф Шумахер был женат на модели Коре Бринкманн.

Его старший брат Михаэль Шумахер — семикратный чемпион мира «Формулы-1». Он в декабре 2013 года получил серьезную черепно-мозговую травму после удара головой о камень во время катания на лыжах во Французских Альпах. С 2014-го Шумахер проходил лечение дома.

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Спустя пять лет его поместили в Парижскую специальную клинику имени Жоржа Помпижу, а лечением бывшего гонщика занялся профессор Филипп Менаше — известный специалист по стволовым клеткам. Супруга Шумахера Коринна говорила, что ее муж находится в «лучших руках» и добавила: он «хочет сохранить свое здоровье в тайне».

Сейчас семикратный чемпион «Формулы-1» находится под опекой семьи и больше не появляется на публике, хотя в 2019-м была информация, что его видели в Испании. В декабре 2023 года Ральф Шумахер заявлял, что брат к полноценной жизни не сможет вернуться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр культуры и гендерного равенства Норвегии Любна Яффери обнажила грудь и потрясла ей на ток-шоу в поддержку ЛГБТ*. Соотечественники провозгласили главу норвежского ведомства «покровителем гомосексуалистов».

* — ЛГБТ-движение запрещено в России и признано экстремистским