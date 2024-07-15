«Мы еще тогда обратили внимание»: Мария Захарова про призывы убить Трампа

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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К смерти американского политика ранее призывал член Конгресса США.

В Москве еще два месяца назад обратили внимание на заявления американских политиков, которые призывали убить кандидата в президенты США Дональда Трампа. Подобное покушение на политика следовало ожидать. Об этом в беседе с KP.RU рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала, что она еще в середине мая опубликовала в своем Telegram-канале пост, где отметила ненависть к Трампу со стороны американской общественности. В частности, были призывы к убийству политика от официальных лиц страны — конгрессмена Дэна Голдмана. Причем расправиться с экс-президентом США требовал и публицист Роберт Каган.

«Это люди, которые прямо заявили о том, что неплохо было бы физически устранить Трампа», — подчеркнула дипломат.

Захарова также призналась, что была сильно удивлена, что после разговора Байдена с Трампом они пришли к соглашению, которое не вяжется «с американской демократией». Речь о том, что действующий президент пообещал сопернику прекратить два уголовных дела против Трампа.

Покушение на Дональда Трампа

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. Подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону трибуны, где выступал политик. На кадрах с мероприятия было видно, как Трамп пригнулся и схватился за ухо. В тот же момент к нему кинулись телохранители и сотрудники спецслужб. Взяв политика в кольцо, они увели его с трибуны.

В результате покушения погиб один из зрителей митинга, еще два человека получили серьезные ранения. Сам Трамп через несколько часов после инцидента на странице в соцсети Truth Social сообщил, что пуля пронзила ему верхнюю часть правого уха. Стрелявшего в Трампа на месте ликвидировали сотрудники спецслужб.

Подозреваемого в нападении зовут Томас Мэтью Крукс, ему 20 лет. По последним данным, в ходе расследования в его машине нашли взрывные устройства. Автомобиль был припаркован недалеко от места проведения митинга. Подробнее о подозреваемом в покушении на Трампа читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru писал о резком комментарии предпринимателя Илона Маска назвал главного виновного в покушении на экс-президента США Дональда Трампа.