Илон Маск назвал виновного в покушении на Дональда Трампа: «И точка!»

Фото: Reuters / Brendan McDermid

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Кандидат в президенты прервал свою речь на митинге в Пенсильвании, когда 20-летний парень с крыши открыл стрельбу.

Секретная служба США виновата в проблемах с безопасностью, в результате чего на предвыборном митинге в Пенсильвании было совершено покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.

«Секретная служба виновата. И точка», — написал он.

Такой комментарий Маск оставил под постом о том, что Секретная служба США обвинила полицию Пенсильвании в неспособности обеспечить безопасность крыши, с которой 20-летний Томас Мэтью Крукс выстрелил в Трампа.

Покушение на Дональда Трампа

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. Подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону трибуны, где выступал политик. На кадрах с мероприятия было видно, как Трамп пригнулся и схватился за ухо. В тот же момент к нему кинулись телохранители и сотрудники спецслужб. Взяв политика в кольцо, они увели его с трибуны.

В результате покушения погиб один из зрителей митинга, еще два человека получили серьезные ранения. Сам Трамп через несколько часов после инцидента на странице в соцсети Truth Social сообщил, что пуля пронзила ему верхнюю часть правого уха. Его сын в свою очередь заявил, что политик продолжит бороться за «свободную Америку». Стрелявшего в Трампа на месте ликвидировали сотрудники спецслужб.

О случившемся проинформировали президента США Джо Байдена. Он призвал всех осудить стрельбу в Трампа. При этом Байден отметил: есть только мнение, но фактов для того, чтобы говорить о покушении на Трампа, у него нет. По его словам, в Штатах «нет места подобному насилию».

Подозреваемого в нападении зовут Томас Мэтью Крукс, ему 20 лет. По последним данным, в ходе расследования в его машине нашли взрывные устройства. Автомобиль был припаркован недалеко от места проведения митинга. Подробнее о подозреваемом в покушении на Трампа читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден дважды оговорился в речи о покушении на Трампа.