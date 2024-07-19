«Мы разные, но мы равные»: в Москве прошел фестиваль «Узоры»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Показ мод был разделен на два блока: восточные узоры и русский кутюр.

Все современные тенденции берут начало у истоков этнической моды, поэтому крайне важно «не забывать своих корней». Какая основная мысль была заложена в Национальном фестивале искусства, моды и красоты «Узоры», выяснил корреспондент 5-tv.ru.

«Само слово у многих вызывает ассоциации с востоком, такие восточные узоры. С этого термина мы и начали разрабатывать концепцию открытия. А потом подумали, что в действительности, ну Россия — она не только про Восток, это еще и наши какие-то российские истории», — поделился мыслями главный редактор журнала DRESS CODE Александр Смирнов.

По словам организатора, в мероприятии большое внимание уделяется именно сплочению народов. Он убежден, что любой прогресс возможен только при умении «черпать отовсюду и по чуть-чуть», сохраняя свою уникальность.

«Нам не нужно сосредотачиваться только на неком русском узоре. Нам нужно знать собственную историю, знать традиции и код дружественных стран, которые находятся рядом с нами. <…> И почему бы не брать это на вооружение и не использовать эти знания для собственного прогресса?», — высказался журналист.

А ведь так и произошло: показ мод объединил экспертов по моде из Алматы, Астаны, Атырау, Бишкека, Казани, Махачкалы, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Например, дизайнер Диляра Садриева в своих работах уделяет большое внимание именно традициям. Для нее необходимо через собственный стиль уметь проявлять скромность, порядочность и воспитанность. По ее словам, каждый человек приобретает такую одежду по разным причинам: кто-то следует религиозным ценностям, кто-то любит такой стиль, а кто-то просто старается следовать современным тенденциям, которые, к слову, часто видоизменяются.

«Раньше это передавалось через традиции, потому что так надо, но сейчас все больше преобладает личностный выбор. Девушки осознано выбирают закрытую одежду, руководствуясь своими принципами и ценностями», — рассказала эксперт.

Оказалось, что уникальность показа заключалась именно в его ценностях. Для каждого дизайнера было крайне важно показать, какую важную роль играют традиции.

Помимо Садриевой, в показе приняли участие: Hanum Aidash, Elza Art, IDEL, DARA, Elli Rosenthal, Aigul Line, Balerke, The NAMES, Oksana Kosareva, Anna Ovchinnikova, Valber, Uliana Skopinova.

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