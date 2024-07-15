Защита от сталкеров: в России предложили наказывать за преследование

В Думу внесут проект закона об административном наказании за преследование

Фото: www.globallookpress.com / © Svetlana Vozmilova

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В ЛДПР считают, что необходимо искоренить распространенный принцип «нет тела — нет дела».

В Госдуму внесут на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение штрафов за преследование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, подготовленный депутатами от ЛДПР во главе с главой комитета по труду Ярославом Ниловым.

Проектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) России статьей 5.612. Отмечается, что преследование — систематическое совершение гражданином действий, которые направлены на причинение «преследуемому гражданину нравственных страданий».

«Если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей», — говорится в документе.

Вместе с тем проект предусматривает наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей в том случае, если преследование совершалось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.

Повторное преследование, согласно документу, будет наказываться административным арестом на 15 суток. Отмечается, что если вовремя отреагировать на подобные действия, то, вероятно, удастся не допустить более серьезных последствий. Как считают в ЛДПР, необходимо искоренить распространенный принцип «нет тела — нет дела». Эти поправки станут дополнительным инструментом для правоохранителей и граждан.

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