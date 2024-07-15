В Москве заочно арестовали экс-главу СБУ Наливайченко* и секретаря СНБО Литвиненко

Фото: Никитин Максим / ТАСС

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Они обвиняются в совершении военных преступлений.

Бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ), депутата Верховной рады Валентина Наливайченко* и секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Литвиненко заочно арестовали в России, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Оба фигуранта объявлены в международный розыск, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»). В отношении Наливайченко и Литвиненко заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Решение вступает в силу с момента их экстрадиции в Россию или задержания на российской территории.

Прежде один из представителей либерального сообщества был уличен в поддержке экстремистских действий. Речь идет о соратнике Алексея Навального** — Леониде Волкове**. Он призывал к совершению диверсий и актов саботажа в Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Медведчук назвал виновных в трагедии в одесском Доме профсоюзов.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

** — признан иноагентом, экстремистом и террористом в РФ