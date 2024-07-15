Больше пользы или вреда? В чем особенность каш быстрого приготовления
Диетолог Дианова: каши быстрого приготовления содержат много сахара
Фото: Zuma / ТАСС
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И кому стоит относиться к таким завтракам максимально осторожно?
Большое количество сахара делает каши быстрого приготовления не совсем полезными для здоровья. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова.
«Скорость всасывания и уровень глюкозы в кашах быстрого приготовления намного выше. При похудении и для диабетиков это не очень хороший продукт», — предупредила врач.
По словам диетолога, в кашах быстрого приготовления очень мало клетчатки. Весомой пользы организму этот продукт не приносит. При этом каши, которые человек варит сам, более питательные и полезные.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как варить овсяную кашу, чтобы она принесла настоящую пользу. Специалисты считают, что наиболее благоприятны для организма каши из необработанного овса. Вместе с тем на их приготовление требуется много времени — варить такие каши необходимо не менее часа.