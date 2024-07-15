Более 25 детей попали в больницу после отдыха в лагере Крыма
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
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Их состояние оценивается как удовлетворительное.
В Крыму госпитализировали 26 детей после отравления в лагере «Каламитский бриз» в Евпатории. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю.
«Всего на госпитализации находится 26 детей, в том числе 13 заболевших выявлено в ходе медицинского наблюдения за контактными», — говорится в сообщении.
Состояние пострадавших детей оценивается как удовлетворительное. Ведомство проводит эпидемиологическое расследование по факту регистрации 10 июля случаев острой кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере «Каламитский бриз».
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